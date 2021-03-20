Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере выиграл турнир ATP. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере выиграл турнир ATP.

Он одержал победу над Ллойдом Харрисом из ЮАР. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина.

Карацев завоевал первый титул ATP в одиночном разряде. Российский теннисист занимает 42-е место в мировом рейтинге.

Ранее он получил от организаторов соревнований в Дубае wild card.

Призовой фонд турнира составляет почти $1,9 млн, сообщает ТАСС.

Ранее Аслан Каранцев обыграл соотечественника Андрея Рублева сеянного под вторым номером.

По мнению экспертов Аслан Карацев в этом году стал настоящей спортивной сенсацией. Так, на Открытом чемпионате Австралии, он дошел до полуфинала, победителю турнира и первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.