Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере выиграл турнир ATP.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере выиграл турнир ATP.
Он одержал победу над Ллойдом Харрисом из ЮАР. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 27-летнего россиянина.
Карацев завоевал первый титул ATP в одиночном разряде. Российский теннисист занимает 42-е место в мировом рейтинге.
Ранее он получил от организаторов соревнований в Дубае wild card.
Призовой фонд турнира составляет почти $1,9 млн, сообщает ТАСС.
Ранее Аслан Каранцев обыграл соотечественника Андрея Рублева сеянного под вторым номером.
По мнению экспертов Аслан Карацев в этом году стал настоящей спортивной сенсацией. Так, на Открытом чемпионате Австралии, он дошел до полуфинала, победителю турнира и первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.