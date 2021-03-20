Умер Владимир Кирсанов, хореограф, заслуженный артист РФ. Фото: Александра Яковлева (ИТАР-ТАСС).

Умер Владимир Кирсанов. Хореограф, заслуженный артист России скончался в возрасте 73 лет. Причиной смерти артиста стало осложнение после коронавирусной инфекции.

Об этом в субботу сообщил актер Ефим Шифрин.

"Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? <...> Как же про Кирсанова теперь говорить - "был"?", - написал Ефим Шифрин в Facebook в субботу.

Владимир Кирсанов родился в 1947 году.

Он получил образование в Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева и в РАТИ-ГИТИС.

Владимир Кирсанов работал в Москонцерте, Росконцерте, преподавал хореографию и активно участвовал в культурной жизни страны.

Он был приглашен балетмейстером на съемки кинофильмов "Мы из джаза", "Слуга", "Утомленные солнцем", а также являлся ведущим хореографом спектаклей в театрах Ермоловой, Моссовета, Сатиры, Маяковского.