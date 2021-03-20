Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидали в МВФ

В МВФ отметили, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось Фото: REUTERS

Мировая экономика на фоне вызванного пандемией коронавируса кризиса восстанавливается быстрее, чем ожидали аналитики, однако остаются и многочисленные проблемы. Так, в большинстве стран ВВП остается намного ниже докризисных показателей.

Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото во время выступления на Форуме развития Китая – 2021.

Он отметил, что ранее эксперты Фонда прогнозировали рост мировой экономики в этом году на уровне 5,5%, но уже видно «перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США», а также возможности «более масштабной вакцинации».

Однако, по словам замглавы МВФ, «восстановление мировой экономики было неполным и неравномерным». И если многие страны пока не могут вернуться к докризисным показателям ВВП, то Китай, как подчеркнул Окамото, «в значительной степени уже завершил свое восстановление, вернувшись к докризисным уровням роста, опережая все крупные экономики», передает ТАСС.