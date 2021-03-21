Въезд в Черногорию для россиян разрешен даже со справкой о наличии антител

Граждане России могут въехать в Черногорию с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, документом о вакцинации или справкой о наличии антител Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянам для въезда в Черногорию нужно иметь при себе какой-либо документ об отсутствии коронавируса: отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, справку о вакцинации или наличии антител после перенесенного заболевания. Об этом сообщила государственный секретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

«На данный момент российские граждане могут въехать в Черногорию с отрицательным ПЦР-тестом, который не старше 48 часов, или с подтверждением прививки любой вакциной, сделанной не менее чем за семь дней до прибытия, или свидетельством, что переболели коронавирусом», - уточнила Джурович в интервью ТАСС.

Она пояснила, что справка о наличии антител после перенесенного COVID-19 (положительный серологический тест) должна быть выдана зарегистрированной лабораторией не более чем за 30 дней до въезда туриста в Черногорию.

«Для нас, как и для Российской Федерации, самое главное, чтобы улучшилась эпидемическая ситуация. Фокус на ситуации в здравоохранении», - добавила Джурович.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 февраля в Черногории началась вакцинация населения российским препаратом «Спутник V».