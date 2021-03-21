ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 494 тысячи человек

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 494 тысячи и превысило 121,96 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер субботы, 20 марта 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 121 969223 случая заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 2 694094 человека. За прошедший день выявлены 494917 новых инфицированных, умер 9921 больной.

Большинство случаев заражения (свыше 39%) за прошедший день – 195428 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке. На втором месте Европа (191869 новых случаев), третью строчку занимает Восточное Средиземноморье, где число инфицированных за сутки возросло на 49878 человек.

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