Жители Англии рассказали о странных хлопках и вспышке в небе

Очевидцы в соцсетях рассказывают о загадочном шуме в небе Фото: Кадр видео

Жители юго-западной Англии сообщили в соцсетях о громких хлопках в небе, напоминающих звуковые удары или взрывы, как при переходе самолетов на сверхзвуковую скорость или при падении метеоритов. Эти странные звуки около трех часов дня слышали как минимум в Девоне, Дорсете и Сомерсете, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

По словам очевидцев, они продолжались около 30-40 секунд и напоминали гром, причем «удары» были такой силы, что сотрясали дома и окна.

Пресс-секретарь министерства обороны Великобритании заявил, что хлопки едва ли связаны с какими либо полетами авиации Королевских ВВС.

Между тем, астроном Уилл Гатер в свою очередь сообщил в соцсетях, что считает причиной странных хлопков падение метеора. Около полудня жители острова Джерси видели в небе яркую вспышку – вероятно, след сгоревшего в атмосфере Земли космического тела.