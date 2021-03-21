Посол РФ в США Анатолий Антонов: В Москве предстоит большая работа по российско-американским отношениям

Посол России в США Анатолий Антонов перед вылетом из нью-йоркского аэропорта. Фото: Владимир Костырев/ТАСС

Посол России в США Анатолий Антонов перед вылетом на Родину сказал журналистом в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, что в Москве проведут анализ российско-американских отношений, и это будет «большая работа».

«Предстоит большая работа, необходимо проанализировать то состояние росийско-американских отношений, в котором мы оказались», - приводит слова дипломата ТАСС.

Анатолий Антонов также отметил, что Россия заинтересована в развитии отношений между двумя странами в той же степени, что и сами Соединенные Штаты.

Отвечая на остальные вопросы журналистов, российский посол отметил, что ему «пока сказать нечего», пообещав организовать специальную встречу для прессы в посольстве, когда вернется в Вашингтон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что глава российской дипломатической миссии в США отозван в Москву для консультаций по ряду вопросов, связанных с двусторонними отношениями, которые в последнее время усложнились из-за недавних заявлений Вашингтона. Антонов прибудет в столицу утром в воскресенье, 21 марта.