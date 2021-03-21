США объявили о начале учений по противовоздушной обороне в Арктике

Военно-воздушные силы США и Канады проведут совместные учения по противовоздушной обороне в Арктике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 20 марта, военно-воздушные силы США и Канады начали в Арктике совместные учения по противовоздушной обороне (ПВО) под кодовым названием «Объединенное жало» (Amalgam Dart). Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Арктические учения NORAD по противовоздушной обороне начинаются сегодня и продлятся до 26 марта», - говорится в сообщении NORAD, опубликованном в Twitter.

В маневрах, которые будут проходить над канадскими арктическими районами, примут участие различные военные самолеты обеих стран, цель учений – отработка боевых навыков и взаимодействия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что США и Канада обновят систему спутников для противодействия военному присутствию России и Китая в Арктике. К слову, Штаты пообещали не допустить господства РФ и КНР в регионе.

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