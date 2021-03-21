На протестах против карантинных мер в Лондоне задержаны более 30 человек

Многие протестующие были без защитных масок Фото: REUTERS

До позднего вечера субботы, 20 марта, на улицах Лондона не стихали беспорядки, которые устроили участники массовых протестов против введенных в стране строгих ограничений из-за коронавируса.

Протестующие бросали в стражей порядка камни с бутылками, атаковали полицейские автомобили, зажигали дымовые факелы. В итоге были задержаны как минимум 33 демонстранта, передает телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы британской столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Британский» коронавирус-мутант: чем опасен и грозит ли России

Вместе с экспертами сайт kp.ru отвечает на семь главных вопросов о супербыстром штамме коронавируса (подробности).