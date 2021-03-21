Власти США еще не решили, когда выведут свои войска из Афганистана

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Нью-Дели Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден окончательного решения о сроках вывода американских войск из Афганистана пока не принял, он пока изучает «различные варианты». Об этом сообщил на пресс-конференции в Нью-Дели министр обороны страны Ллойд Остин, который сейчас находится с визитом в Индии.

Таким образом новый шеф Пентагона опроверг сообщение телеканала NBC о том, что глава Белого дома может оставить войска в Афганистане еще на полгода или же «на неопределенный срок». Сам Байден в интервью каналу АВС говорил, что может вернуть военнослужащих Соединенных Штатов домой до 1 мая, но точно еще не решил.

Говоря об этом, Ллойд Остин напомнил, что он – «человек, достаточно серьезно задействованный в этих обсуждениях», и ему «известно о существующих спекуляциях» в СМИ, «что президент принял решение оставить там войска до ноября».

«Насколько мне известно, президент не принял решения и не делал никаких заявлений о том, когда он решит вывести войска. Никакого решения о продолжительности пребывания или численности войск на данный момент не было принято», - передает слова главы Минобороны США агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что новая вашингтонская администрация пересматривает решение предыдущего президента Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке