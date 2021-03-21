Полиция Киева расценила беспорядки у офиса Зеленского как хулиганство

Сторонники осужденного националиста устроили беспорядки у здания офиса президента Украины Фото: REUTERS

После беспорядков у стен администрации президента Украины, устроенных сторонниками осужденного за похищение человека националиста, полиция Киева открыла уголовное производство по статье «Хулиганство». Задержан один протестующий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу возле президентского офиса проходил митинг в поддержку приговоренного к семи годам колонии экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко, толпа требовала его освобождения. Демонстранты с горящими файерами в руках бросали взрывпакеты, облили здание краской и расписали лозунгами, пытались поджечь входную дверь, вступали в стычки со стражами порядка.

«За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников», - говорится в сообщении киевской полиции.

Уточняется, что задержанный – уроженец Винницкой области 1995 года рождения, ранее судимый по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Ранее в феврале Приморский суд Одессы признал националиста Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

*«Правый сектор» - запрещенная в России украинская националистическая организация.