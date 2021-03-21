Посол России в Лондоне Андрей Келин: Отношения с Британией «практически мертвы»

Посол России в Лондоне Андрей Келин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Лондоне Андрей Келин считает, что британские власти своими действиями «уничтожили основную часть» отношений между нашей страной и Соединенным Королевством, на сегодняшний день сотрудничество сохраняется «преимущественно в экономической и культурной сферах».

«Что же касается политической области, то они практически мертвы», - сказал глава российской дипмиссии в интервью британской радиостанции LBC.

Андрей Келин также подчеркнул, что Великобритания в отношении России выбрала «враждебный курс», что «не находит понимания» у Москвы.

Дипломат указал, что Лондон регулярно выступает с обвинениями России в нарушении прав человека, однако, по его словам, такая позиция неконструктивна, потому что «нет ни одной страны, где не происходили бы случаи нарушения прав человека».

«У каждой страны есть свои проблемы и свои подходы. Права человека – это сложная сфера, однако данный вопрос относится к суверенитету государства», - подчеркнул Андрей Келин.

Кроме того, российский посол отметил, что британские власти не оставляют пространства для политического диалога с Россией, в Москве слышат из Лондона только обвинения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в опубликованном на днях обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства говорится, что Россия представляет для Великобритании «острую угрозу», поэтому власти страны решили нарастить ядерный потенциал.

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