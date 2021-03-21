Россия примет зеркальные меры в случае высылки дипломатов из Болгарии

В Совфеде заявили, что в случае высылки дипломатов из Болгарии Россия примет зеркальные меры Фото: ТАСС

Комментируя новость о том, что Болгария собирается объявить российских дипломатов персонами нон грата, первый заместитель председателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в таком случае Россия примет зеркальные меры.

«Ответим, однозначно, примем зеркальные меры в случае принятия такого решения», - заверил журналистов парламентарий.

По его словам, высылка российских дипломатов стала бы «недружественным актом со стороны Болгарии», а все обвинения в их адрес необоснованны.

«Это наши так называемые бывшие союзники по Варшавскому договору, они по очереди выслуживаются перед натовцами, показывают, какие они непримиримые борцы с «российской угрозой», - сказал Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что на фоне дела о шпионаже власти страны намерены объявить российских дипломатов персонами нон грата.