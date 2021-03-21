Жозеп Боррель призвал Турцию отменить решение о выходе из конвенции о защите женщин

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил «глубокое сожаление и непонимание» по поводу выхода Турции из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) – международного соглашения, направленного на защиту женщин. Он призвал Анкару отменить это решение.

В заявлении главы европейской дипломатии говорится, что сейчас нужно «проявить лидерство и активизировать глобальные усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, а не отступать».

«Вот почему мы не можем не выразить глубокого сожаления и непонимания в отношении решения турецкого правительства выйти из этой конвенции, которая даже носит имя Стамбула», - приводит выдержки из заявления Борреля ТАСС.

Он также отметил, что защита прав женщин – это «фундаментальный элемент прав человека, мира, безопасности и равенства в XXI веке», и выразил надежду, что Турция вскоре снова присоединится к ЕС в этом важном деле.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о выходе страны из Стамбульской конвенции СЕ турецкие власти объявили в субботу, 20 марта.