Япония и США намерены провести учения по обороне спорных островов Сенкаку

Япония и США намерены провести крупные учения в Восточно-Китайском море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мире назревает очередной международный скандал. Дело в том, что Япония и Соединенные Штаты намерены вскоре провести масштабные совместные учения по обороне спорных необитаемых островов, именуемых в Японии Сэнкаку, а в Китае – Дяоюйтай.

В крупных маневрах, детали которых пока только обсуждаются властями двух стран, должны принять участие подразделения морских, сухопутных и воздушных Сил самообороны Японии, а также морская пехота и Военно-воздушные силы США. Ожидается, что американо-японские учения в Восточно-Китайском море могут пройти до конца 2021 года, сообщает газета Nikkei.

Напомним, конфликт между Токио и Пекином вокруг спорных островов обострился после покупки японским правительством принадлежащих частному владельцу трех из пяти островов архипелага.

После Второй мировой войны острова Сенкаку-Дяоюйтай находились под контролем США и были переданы Японии только в 1972 году. А территориальный спор (в нем есть еще и третий участник – Тайвань) возник, когда выяснилось, что акватория архипелага богата полезными ископаемыми и морепродуктами.

Как писал сайт kp.ru, ранее США и Канада объявили о начале совместных учений по противовоздушной обороне в Арктике.