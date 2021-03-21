Украинский депутат заявил, что киевские власти готовы развязать войну

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что страна «в большой беде»: по его мнению, нынешние киевские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским готовы развязать войну, только чтобы отвлечь внимание от тотального воровства, скрыть свои преступления и «установить диктатуру».

«Главный план власти состоит в том, чтобы мы — оппозиция — вывели на улицу людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась бы кровь и на этой крови они установили бы диктатуру», - цитирует его заявление сайт партии.

Об этом, по словам украинского депутата, говорят целый ряд факторов, в частности – блокировка телеканалов. Рабинович подчеркнул, что оппозиция не станет поддаваться на провокации и выводить людей на улицы, однако не исключил, что народ может выйти на протесты «и без нашей помощи».

«Поэтому желаю всем спокойствия и удачи! Ведь спокойствие – это признак мощной, взвешенной силы», - подытожил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вадим Рабинович, который прежде нещадно критиковал Петра Порошенко и во втором туре сам голосовал за «Слугу народа», заявил, что украинцы совершили ошибку, избрав президентом страны Зеленского: он всех обманул.