Последние новости на утро 21 марта 2021: Посол России в США вылетел для консультаций в Москву

Посол России в США Анатолий Антонов перед вылетом из нью-йоркского аэропорта. Фото: Владимир Костырев/ТАСС

Последние новости на утро 21 марта 2021 года. Посол России в США Анатолий Антонов вылетел д в Москву. Перед перед вылетом на Родину он сказал журналистам в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, что в Москве проведут анализ российско-американских отношений, и это будет «большая работа». также отметил, что Россия заинтересована в развитии отношений между двумя странами в той же степени, что и сами Соединенные Штаты.

Ранее сообщалось, что глава российской дипломатической миссии в США отозван в Москву для консультаций по ряду вопросов, связанных с двусторонними отношениями, которые в последнее время усложнились из-за недавних заявлений Вашингтона. Антонов прибудет в столицу утром в воскресенье, 21 марта.

Тем временем посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что британские власти своими действиями «уничтожили основную часть» отношений между нашей страной и Соединенным Королевством, на сегодняшний день сотрудничество сохраняется «преимущественно в экономической и культурной сферах», а в политической области, отношения «практически мертвы».