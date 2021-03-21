Россия заняла первое место в мире по прослушиванию поэзии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия заняла первое место в мире по прослушиванию поэзии. Среди любителей аудиокниг в мире наибольшей популярностью пользуются произведения Александра Пушкина. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса аудиокниг Storytel ко Всемирному дню поэзии в воскресенье, 21 марта.

- Пик прослушиваний стихотворений и поэм пришелся на минувший 2020 года. Александр Пушкин занимает первое место по прослушиванию среди всех поэтов в мире, в России великий поэт также удерживает первое место по популярности. На втором месте среди 20 государств, где поэзию слушают больше всего, - Швеция, - говорится в исследовании, которое цитирует издание РИА Новости.

Третье место в рейтинге по количеству любителей аудиокниг заняла Дания, четвертое - Нидерланды, а пятое — Индия.

На втором месте по популярности среди пользователей аудиокниг в России находится Александр Грибоедов, третье место занимает Сергей Есенин, далее идут Михаил Лермонтов и Вера Полозкова. В десятку самых популярных поэтом вошли также Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Корней Чуковский и Владимир Маяковский.

Из зарубежной литературы российские пользователи аудиокниг отдают предпочтение классическим произведением, например, Данте Алигьери, Гомера, Шекспира, Мильтона или Омара Хайяма.

Самым прослушиваемым произведением в минувшем 2020 году стала «Божественная комедия». Второе место занял «Евгений Онегин», далее идут «Горе от ума», «Илиада» и «Одиссея».