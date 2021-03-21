Российский боксер Артур Бетербиев защитил два титула чемпиона мира по боксу. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский боксер Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации в весовой категории до 79,38 килограмма. В 12-раундовом поединке, который прошел в российской столице, российский спортсмен победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в десятом раунде.

Первый раунд соперники провели в позиционной борьбе, пытаясь занять центр ринга. Прошел первый раунд с небольшим перевесом хозяина ринга и закончился нокдауном немецкого спортсмена. Во втором раунде Дайнес провел несколько чувствительных атак, а Бетербиев сбавил в активности. Но в дальнейшем россиянин уверенно наращивал преимущество.

В середине десятого раунда немец оказался в нокдауне, встал за положенные десять секунд, однако судья решил, что состояние спортсмена неудовлетворительное и объявил об окончании поединок.

В послужном списке Артура Бетербиева теперь 16 побед нокаутом и ни одного поражения. Титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации российский боксер защитил уже в четвертый раз.