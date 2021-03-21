Немецкий политолог оценил риск торговой войны с США из-за «Северного потока — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог из Германии Александр Рар выразил сомнения, что Соединенные Штаты решаться начать торговую войну против ФРГ из-за строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом эксперт сообщил в воскресенье, 21 марта, в эфире телевизионного канала «Россия 1».

- Если американцы хотят запретить строительство газопровода, то тогда санкции надо будет вводить против немецкого государства, государственных структур. А это уже будет торговая война США против самой Германии. Я полагаю, что американцы едва ли на это пойдут, хотя Джозеф Байден и находится сейчас в трудном положении, поскольку его шантажирует Конгресс, - отметил Александр Рар.

Немецкий политолог отметила также, что в Европе понимают, что им не выгодно участвовать в агрессивной международной политике президента Штатов. Александр Рар сказал, что действия американской стороны в настоящее время направлены не только против России, но и против Китая, а экономические отношения с последним очень важны для ЕС.

Как ранее писал сайт kp.ru, укладка второй нитки «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании должна стартовать в конце марта этого года.