Виктор Бабарико заявил о потере Белоруссией «подлинной независимости» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бывший белорусский банкир и политик Виктор Бабарико, который в настоящее время находится в СИЗО, заявил, что Белоруссия потеряла «подлинную независимость».

- У государства независимость опирается на экономику. Если не можешь обеспечить сам себя, а берешь деньги на свое содержание у родителей, родственников или друзей, то говорить о независимости весьма сложно, - сказал он в интервью РБК.

Виктор Бабарико заявил, что за минувший 2020 год внешний долг республики увеличился на 1,4 миллиарда долларов, или более чем на восемь процентов. По словам экс-политика, Белоруссия и так находилась в сильной экономической зависимости от рынков сбыта и привлечения финансирования, а в настоящее время «ни о какой многовекторности и диверсификации говорить нельзя».

Бабарико убежден, что действия белорусских властей привели к снижению политической и экономической самостоятельности республики, пишет «КП-Беларусь».

Напомним, Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны 18 июня. В Комитете госконтроля заявили, что экс-банкир являлся «организатором и руководителем противоправной деятельности». Летом прошлого года белорусская Генпрокуратура предъявила Виктору Бабарико обвинения в получении взятки и легализация средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах. Суд над Виктором Бабарико начался 17 февраля, заседания должны возобновиться 22 марта.