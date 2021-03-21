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Общество21 марта 2021 8:48

Жертвами преступлений за два месяца 2021 года стали 4,3 тысячи россиян

Ущерб от преступлений составил 90,4 миллиарда рублей
Ксения АНУФРИЕВА
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Жертвами преступлений за два месяца 2021 года стали 4,3 тысячи россиян

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За два месяца текущего года жертвами преступлений стали 4,3 тысячи жителей России, еще 5,6 тысячи человек в стране пострадали в результате противоправных деяний. Об этом в воскресенье, 21 марта, говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь и февраль 2021 года.

- На сельскую местность приходится 37,3 процента погибших в результате преступлений – это 1,6 тысячи человек. На города и поселки городского типа - 65,3 процента лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, - говорится в материалах министерства.

В МВД отметили, что в России более чем на 70 процентов увеличился ущерб от преступлений по сравнению с аналогичным периодом минувшего 2020 года – он составил 90,4 миллиарда рублей. Большая часть ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

Кроме того, по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года на один процент увеличилось количество преступлений экономической направленности, которые выявлены сотрудниками правоохранительных органов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за январь и февраль этого года на территории России также увеличилось количество преступлений, которые совершают иностранцы и лица без гражданства. Так, приезжие и лица без гражданства в России за указанный период совершили 6,2 тысячи преступлений.