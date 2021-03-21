Правила купли-продажи автомобилей с пробегом изменятся в России с 1 мая 2021 Фото: Дмитрий БРУШКО

Правила купли-продажи автомобилей с пробегом изменятся в России с 1 мая текущего 2021 года. Теперь осуществлять продажу или покупку можно будет через сайт госуслуг, говорится в соответствующем приказе Минцифры в воскресенье, 21 марта.

Благодаря новым изменениям пользователи единого портала смогут подписывать документы с помощью электронной подписи и отправлять документы на регистрацию в ГИБДД онлайн. Отмечается, что заключить сделку через сайт госуслуг смогут лишь физические лица и только когда дело касается поддержанного автомобиля.

Для сделки продавец должен загрузить на портал необходимые документы. В этот перечень входят паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации и при наличии полис ОСАГО на имя старого собственника. Кроме того, продавцу необходимо будет выбрать, оставлять ли себе государственный номер транспортного средства.

Оформление сделки через сайт госуслуг позволит покупателю узнать больше информации о машине и владельце.