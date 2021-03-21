Аналитик рассказал, когда выгоднее продавать доллары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последнее время цены на нефть укрепили курс российской валюты. У держателей доллара возникли сомнения, продолжать ли хранить средства в американской валюте или обменять ее на рубли. Управляющий партнер компании «GLS INVEST» Эдуард Бугров рассказал россиянам, когда выгоднее всего продавать доллары.

Аналитик сообщил о золотом правиле инвесторов - не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она не казалась.

- Кто купил американскую валюты по цене в 76 рублей, вероятно, придется смириться с убытками. Чтобы снизить риски, лучше всего не избавляться сразу от всего долларового портфеля, а пересмотреть структуру и пропорции. Можно треть активов оставить в долларах, еще одну треть — в евро, а оставшиеся обменять на рубли, - посоветовал эксперт в интервью агентству «Прайм» в воскресенье, 21 марта.

Эдуард Бугров отметил, что не стоит ожидать кардинального удешевления доллара. По прогнозу специалиста, американская валюта в течение текущего года едва ли упадет до 60-65 рублей, однако колебания все-таки будут.

По словам аналитика, в настоящее время на стоимость рубля сильно влияет внешнеполитическая ситуация. Пока что нет предпосылок к смягчению взаимоотношений России с другими игроками международной арены. На этом фоне положительные факторы уравновешивают негативные, и в целом, в течение года доллар может колебаться.