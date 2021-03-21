Пашинян заявил о закупках у России истребителей Су-30СМ без ракет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава армянского правительства Никол Пашинян признал, что республики закупила у российской стороны истребители Су-30СМ без боеприпасов. Об этом премьер-министр Армении сообщил в воскресенье, 21 марта, в ходе встречи с жителями Арагацотнской области, видео с которой выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

- Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае минувшего года. И да, мы не успели купить ракеты к нему до войны. Ответственность за это лежит на прежних властях. Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?, - заявил Никол Пашинян.

Напомним, ранее экс-глава службы военного контроля министерства обороны Мовсес Акопян говорил, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами. По его словам, РФ не продает другим государствам ракеты «воздух — воздух» дальностью 130 километров.