В Центробанке объяснили, что делать при получении перевода от незнакомца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мошенничества с «ошибочными» переводами от незнакомцев несут угрозу не только денежным средствами клиента банка, но и могут втянуть его в преступную схему по отмыванию средств. Эксперты Центробанка России и кредитных организаций рассказали, делать при получении перевода на карту от незнакомых людей.

Мошенники зачастую якобы «по ошибке» переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам. Обычно такие схемы используют для незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента и отмывания средств, которые были добыты преступным путем, рассказали в Промсвязьбанке.

В таком случае клиент не должен предпринимать самостоятельные попытки урегулировать сложившуюся ситуацию.

- Тратить поступившие на ваш счет деньги также нельзя. Необходимо понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими средствами, то перед законом он чист, - объяснили эксперты банка «Ак Барс», чьи слова цитирует РИА Новости.

Представители Центробанка посоветовали придерживаться нескольких простых правил. Если на банковскую карту поступили средства от незнакомца, а затем он попросил перевести их на другой счет, то следует сразу сообщить ему, что вы не против возврата. Отправитель при этом должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил перевод по ошибке.

Получившему деньги человеку также следует позвонить в кредитную организацию и рассказать о странном переводе, после чего написать заявление на возврат денег, которые были зачислены ошибочно.