Врач рассказал, как переносят коронавирус беременные Фото: Алексей БУЛАТОВ

По статистике частота заражения коронавирусом среди беременных ничем не отличается от общей популяции. Подавляющее большинство беременных переносят инфекцию в легкой или бессимптомной формах. Между тем возрастает частота осложненных форм коронавируса преимущественно в третьем триместре беременности, то есть после 28 недель. Об этом в интервью сайту kp.ru рассказал акушер-гинеколог Виталий Каптильный.

- В этот период повышается частота госпитализаций, возрастает необходимость респираторной поддержки на аппаратах искусственной вентиляции легких. Кроме того, наблюдается большая частота осложнений, например, часто возникает фебрильная лихорадка с температурой, головной болью и затруднением сердечной деятельности, а также полиорганная недостаточность, - объяснил кандидат медицинских наук.

Виталий Каптильный отметил, что, по мировому опыту, беременность отнесена в группу умеренного риска по течению коронавирусной инфекции. Среди беременных также выделяют группы риска по данному заболеванию: туда входят женщины старше 35 лет, беременные, которые страдают от ожирения и гипертензии – повышенного артериального давления.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по словам гинеколога-эндокринолога Татьяны Чернявской, любая вирусная инфекция при беременности является дополнительным риском. Во время органогенеза, когда происходит закладка органов и тканей, эмбрион наиболее уязвим для вирусной инфекции, в том числе для коронавируса.

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