Самарская область готовится стать центром медицинского туризма

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в начале марта провел встречу с почетным гражданином региона, заместителем председателя областной Общественной палаты Константином Титовым. Они обсуждали инициативы, одна из которых касается развития медицинского туризма.

- В этом направлении в регионе многое делается, но мы от Общественной палаты предлагаем выйти на новый уровень, создав многофункциональный центр медицинского туризма. Я предварительно обсуждал этот вопрос с министром здравоохранения, с министром экономического развития и руководством департамента туризма, они поддержали идею, мы начали совместно ее прорабатывать, - поделился Константин Титов.

Идея предполагает создание в Самаре гостиницы для тех, кто приезжает сюда на лечение - один или с родственниками. В ней будут номера со специально оборудованным коечным фондом, кабинеты предварительного медицинского осмотра, процедурные помещения для сдачи анализов и не только. По задумке, в таком месте смогут останавливаться и иностранцы. Один из вариантов размещения - на базе недостроенной гостиницы недалеко от Онкоцентра.

Глава региона отметил, что развитие медицинского туризма - важнейшая стратегическая задача. Идея собеседника ему понравилась и ее реализация была бы наиболее эффективной при условии привлечении бизнеса.

- Реализовать проект было бы возможно на принципах государственно-частного партнерства, чтобы он был максимально эффективным, – подчеркнул глава региона. - Необходимо провести переговоры с собственником, найти инвестора, готового вложиться в проект, так как он требует существенных затрат.

Константин Титов заверил, что Общественная палата готова и дальше проводить эту работу.