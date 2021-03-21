Видео взрыва на газовом заводе PDVSA в Венесуэле появилось в сети. Фото: кадр из видео

На территории газового завода венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, расположенного в городе Эль-Техеро в штате Монагас, произошел мощный взрыв. Очевидцы в воскресенье, 21 марта, публикуют в сети видео, на которых запечатлено происшествие.

Как сообщил министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек эль-Айссами, против главной нефтяной компании государства вечером в минувшую пятницу был совершен террористической акт. Прогремевший в результате теракта мощный взрыв затронул операционный центр, служащий газозаправочным заводом.

Министр сообщил, что сообщения о жертвах взрыва или пострадавших в результате нападения пока что не поступали. Для восстановления подвергшейся атаке инфраструктуры на месте происшествия были развернуты ремонтные бригады, а для ликвидации последствий взрыва спасатели задействовали чрезвычайные протоколы.

Власти страны отметили, что это уже не первая атака террористов на газовый завод. В январе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в результате теракта был поврежден участок газопровода также на востоке государства, в результате чего случился крупный пожар.