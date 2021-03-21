Врач объяснил, передается ли коронавирус от матери к ребенку во время беременности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики говорят, что передача коронавирусной инфекции от беременной к плоду возможна: вероятность такого исхода низкая и составляет чуть выше пяти процентов. В медицине такой способ передачи вируса называется вертикальным. В интервью сайту kp.ru врач-акушер-гинеколог и эксперт сервиса Vrachu.ru Виталий Каптильный рассказал, как передается коронавирус от матери к ребенку во время беременности.

Концентрация вируса в плаценте самая большая – 12 процентов. Малое количество частиц инфекции ученые также обнаружили в ткани пуповины, околоплодных водах и в грудном молоке.

- Если мы говорим о здоровье плода, о здоровье новорожденных, то они максимально эволюционно защищены от тяжелого и осложненного течения коронавируса. Дети практически не болеют коронавирусом, а если и заражаются, то переносят болезнь обычно без симптомов или в легкой форме. Это также относится и к новорожденным, - подчеркнул медик.

Отмечается также, что коронавирус передается от матери к плоду, не вызывая при этом каких-либо фатальных изменений в развитии ребенка.

Ранее гинеколог сообщил, что частота осложненных форм коронавируса возрастает преимущественно в третьем триместре беременности, то есть после 28 недель. Среди беременных также есть свои группы риска по коронавирусу, куда входят женщину старше 35 лет и страдающие ожирением.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

На каком сроке ковид наиболее опасен для беременной и передается ли инфекция ребенку

Акушер-гинеколог ответил на 7 главных вопросов про здоровье матери и ребенка в эпоху пандемии (подробности)