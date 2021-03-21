Обнаженная женщина напала на румынскую телеведущую в прямом эфире. Фото: кадр из видео

Обнаженная женщина в прямом эфире напала на румынскую телеведущую канала «Antena 1» Миреллу Вайду. Видео, на котором запечатлено нападение, опубликовали в субботу, 20 марта, на Youtube-аккаунте телевизионного канала.

Во время выступления телеведущей на съемочную площадку внезапно выбежала голая женщина и кинула в сторону Миреллы Вайду некий тяжелый предмет, похожий на камень. К счастью, ведущая успела увернуться и не пострадала.

Телеканал позже подтвердил произошедшее. Напавшая женщина вошла на съёмочную площадку через незапертую боковую дверь с куском кирпича в руке. Сотрудникам канала удалось обездвижить женщину, после чего они вызвали в студию сотрудников правоохранительных органов и медиков. Женщину задержали, полиция проводит расследование.

Между тем издание Sputnik Romania пишет, что Мирелле Вайду долгое время проступают угрозы от Магдалены Шербан, которая в 2017 году столкнула на рельсы в метро молодую девушку и получила срок за убийство. Вайда часто освещала это происшествие в своих программах. Не исключено, что Шербан могла найти сообщницу для нападения на ведущую.