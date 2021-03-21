Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций Фото: Евгения ГУСЕВА

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций. Дипломат обсудил пути выправления отношений с Вашингтоном. В российскую столицу посол прилетел днем в воскресенье, 21 марта.

Напомним, американский президент Джозеф Байден накануне заявил, что власти России «должны заплатить цену» из-за приписываемых Москве попыток вмешательства в выборы президента США в минувшем году. Кроме того, американский лидер утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он российского президента «убийцей».

После этого российское посольство в Вашингтоне сообщило, что посол РФ в США Анатолий Антонов вылетает в Москву для консультаций по двусторонним отношениям между государствами. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова объяснила, что посла пригласили в российскую столицу, чтобы определить пути выправления взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.