Источник: губернатор Пензенской области задержан по подозрению в должностных преступлениях

Источник: главу Пензенской области задержали Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан в качестве фигуранта уголовного дела по подозрению в должностных преступлениях. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщил агентству ТАСС информированный источник в правоохранительных органах.

- Главу Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в должностных преступлениях, а именно в получении взятки, - подтвердил источник.

Сообщается, что по делу губернатора Пензенской области также задержан предприниматель, бывший продюсер Баскова Борис Шпигель.

Следственный комитет сообщил, что главу Пензенской области подозревают в получении взятки на сумму, превышающую 31 миллион рублей. По данным следователей, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и других ценностей. За это компания, которую возглавлял Шпигель, получала преимущества при заключении госконтрактов и закупках.

Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны при силовой поддержке Росгвардии и МВД России, у них проведены обыски. В ближайшее время следователи направят в суд ходатайства о заключении их под стражу.

Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года. В сентябре прошлого года он был переизбран главой региона на второй срок.