В России за сутки выявлено 9 299 случаев коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в России врачи выявили 9 299 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новых заболевших обнаружили в 84 регионах страны, общее число инфицированных с начала пандемии коронавируса в России достигло отметки в 4 456 869. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщается оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

У 12 процентов новых зараженных заболевание проходит в бессимптомной форме. Наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Москве (1 511), Санкт-Петербурге (881), а также в Московской области.

За последние сутки от коронавируса или осложнений после него умер еще 371 пациент, общее число летальных исходов после заболевания в России достигло отметки в 95 030. Выздоровели за один день еще 8 743 россиянина, с начала пандемии вылечились от коронавируса 4 069 395 жителей страны.