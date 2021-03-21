Главу Пензенской области подозревают в получении взятки на 31 миллион рублей. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщается на официальном сайте СК России.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы региона, а также Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк» и других лиц. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 291 и частью шестой статьи 290 Уголовного кодекса.

По данным следствия, с января по сентябрь минувшего года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Общая сумма взятки превысила 31 миллион рублей.

- Передавались взятки за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Белозерцев, Шпигель и другие подозреваемые задержаны при силовой поддержке Росгвардии и МВД России, - говорится в сообщении Следственного комитета.

Отмечается, что в квартирах подозреваемых, а также у них на работе уже провели обыски. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.