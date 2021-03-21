Врач рассказал, стоит ли беременным прививаться от коронавируса Фото: Shutterstock

В настоящее время еще нет окончательных данных клинических исследований о применении вакцин от коронавирусной инфекции при беременности, поэтому пока что будущим мамам не следует торопиться делать прививку. Об этом в интервью сайту kp.ru сообщил акушер-гинеколог и кандидат медицинских наук Виталий Каптильный.

- О вакцинации беременных говорят с такой формулировкой, что вакцина должна быть им предложена, как и кормящим матерям, в случаях, если нет очевидных противопоказаний. Мировая тенденция вакцинации задает вектор движения в сторону того, что в перспективе беременные должны прививаться от коронавирусной инфекции, - отметил эксперт сервиса Vrachu.ru.

Виталий Каптильный добавил, что пока что планирующим беременность россиянка советуют воздержаться от зачатия как минимум три месяца после прививки от коронавирусной инфекции.

Ранее в интервью kp.ru врач объяснил, передается ли коронавирус от матери к ребенку во время беременности. По словам Виталия Каптильного, дети почти не болеют коронавирусом, а если и заражаются, то переносят болезнь обычно без симптомов или в легкой форме.

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