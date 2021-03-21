Бывший глава разведки США пошутил над падением Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава национальной разведки Соединенных Штатов Ричард Гренелл пошутил над падением американского лидера Джозефа Байдена при подъеме на борт самолета.

Из-за ошибки в поисковой системе Google экс-глава разведки стал новым «президентом» США. Дело в том, что в Google и Википедии из-за технической ошибки случайно указали, что Ричард Гренелл является главой государства. Об этом политик рассказал в воскресенье, 21 марта, на своей странице в социальной сети Instagram.

Экс-чиновник администрации Дональда Трампа с иронией отреагировал на свое повышение и даже начал издавать «указы». Воспользовавшись случаем, политик пообещал «твердо стоять на ногах и уверенно идти по лестнице вверх».

Как писал сайт kp.ru, в минувшую пятницу в сети появились видео падения американского президента Джозефа Байдена при подъеме на борт самолета. На видео президент США поднимается по трапу самолета, несколько раз спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон.