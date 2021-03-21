Американцы раскритиковали отказ Байдена от беседы с Путиным: «Позор для США» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские зрители телеканала Fox News резко отреагировали на отказ президента США Джозефа Байдена от предложения российского президента Владимира Путина провести публичную дискуссию.

Накануне Байден допустил резкие высказывания в адрес России и ее лидера, заявив в частности, что президент РФ «ответит» за приписываемое Москве вмешательство в выборы президента США в минувшем году. В ответ Владимир Путин пожелал американского коллеге здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. Белый дом на это предложение отреагировал уклончиво, заявив, что президенты уже беседовали, а сам Байден отказался отвечать журналистам, согласен ли он поговорить с Путиным.

Некоторые американцы предположили, что Джозеф Байден не сможет держаться на равных в случае беседы с Владимиром Путиным, и именно поэтому отказывается от открытой дискуссии.

- Байден Путину не ровня! Путин бы протер им пол! Сомневаюсь, что Байден когда-либо бы вообще пошел на это. Я не верю, что Байден окажется способным противостоять Путину, - написали комментаторы.

Другие пользователи возмутились отказом президента США от беседы с российским лидером, отметив, что таким решением Байден бросил тень на роль Вашингтона в мировой политике.

- Какой позор для США! Мировые лидеры смеются над этим немощным стариком. Удивительно, что президент Соединенных Штатов отказывается от дискуссии с другим мировым лидером, тем более лидером ядерной державы. Но от Байдена этого стоило ожидать, - пишут жители США.

Некоторые американские зрители телеканала отметили, что воспринимают уклончивую позицию Байдена с юмором. Один из комментаторов даже написал, что если дебаты двух президентов все-таки состояться, то он будет «болеть за Путина».