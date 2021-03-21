National Interest: российские ПВО вынуждают США отказаться от истребителей четвертого поколения Фото: Олег УКЛАДОВ

США вынуждены отказываться от истребителей четвертого поколения и разрабатывать стелс-истребители, чтобы противостоять России и Китаю. Об этом заявил американский обозреватель Крис Осборн в своей статье для издания The National Interest.

Эксперт отметил, что в настоящее время самолеты четвертого поколения, которые стоят на вооружении американское военно-воздушных сил, неспособны проникнуть в воздушное пространство России и Китая незамеченными. Дело в том, что российские системы ПВО, например, С-400, имеют сложную технологическую оборону.

- Нам необходимы истребители, которые могут проникать в зоны действия системы противовоздушной обороны условного противника, - поддержал мнение обозревателя генерал-лейтенант Дэвид Дептула.

Вопрос заключается в том, что обычные истребители не смогут атаковать цели, которые находятся под защитой современных систем обороны. А Россия и КНР в свою очередь разрабатывают истребители пятого поколения, которые тоже могут оказывать значительное противодействие самолетам ВВС США.

Крис Осборн в своей статье приходит к выводу о том, что даже модернизация истребителей четвертого поколения не поможет Штатам, поэтому они вынуждены отказаться от этой технологии.