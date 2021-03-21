В Британии хомяк по кличке Сталин спас жизнь свой хозяйке Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Великобритании хомяк по кличке Сталин спас жизнь своей 43-летней хозяйке, укусив ее за руку во время уборки клетки. Об этом в воскресенье, 21 марта, пишет издание Daily Star.

Жительница королевства Андреа Лэнг хотела убраться в клетку своего маленького питомца, однако хомяк неожиданно укусил ее за большой палец. Когда палец распух, а из раны пошел гной, женщина обратилась за помощью в больницу.

Врачи назначили пациентке антибиотики, но после их приема она заметила на руках большие синяки и решила узнать, не связаны ли они с укусом Сталина. В ходе очередного похода к врачам выяснилось, что Лэнг страдает от опасного заболевания – высокого уровня свертываемости белка в крови. Это значительно повышает риск образования тромбов, которые могут привести к серьезным осложнениям и летальному исходу.

- Я очень благодарна своему хомяку, за то, что он меня тогда укусил. Если бы это не произошло, я бы едва ли пошла бы в больницу и узнала, что у меня такое опасное заболевание крови, - отметила британка.

Теперь женщина называет своего грызуна «Доктор Сталин» и прикасается к нему только в перчатках.