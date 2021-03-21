Гинцбург: антитела к коронавирусу не вырабатываются у 20% переболевших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не менее 20 процентов людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, не вырабатывают защитные антитела к данном заболеванию. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Среди переболевших коронавирусом - это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител. Данной категории населения следует привиться от заболевания для гарантированной выработки антител, - подчеркнул директор научного центра в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Александр Гинцбург отметил также, что нет оснований говорить о неэффективности против новых штаммов коронавирусной инфекции вакцин, созданных по такому же принципу доставки генетического материала в клетки, что и «Спутник V».

Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России медики выявили 9 299 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. общее число инфицированных с начала пандемии коронавируса в России достигло отметки в 4,45 миллиона человек.