В Индонезии нашли полицейского, пропавшего без вести после цунами 17 лет назад Фото: REUTERS

В Индонезии правоохранители из провинции сообщили обнаружении человека, который может оказаться их коллегой с острова Ява Зайналом Абидином. Полицейский пропал без вести 17 лет назад во время сильнейшего цунами в Индийском океане. Об этом в воскресенье, 21 марта, пишет издание Mirror.

По информации индонезийских полицейских, в 2009 году глава одной из деревень на острове Суматра обратил внимание на неизвестного мужчину, который бродил недалеко от поседения. Бродягу передали в психиатрическую больницу в городе Банда-Ачех. Все эти годы установить его личность не получилось.

В марте этого года местные правоохранители обратили внимание на фото таинственного незнакомца в социальных сетях, которые был очень похож на пропавшего в 2004 году Зайнала Абидина. В ходе расследования полицейские выяснили, что неизвестный пациент психиатрической лечебницы может быть их пропавшим во время катастрофы товарищем.

- Нам необходимо связаться с его семьей, чтобы личность точно подтвердилась. Пока что не установлено, что делал Зайнал Абидин в течение тех лет, которые прошли между тем страшным цунами и госпитализацией, - сообщил представитель регионального полицейского управления.

Цунами возникло из-за землетрясения в Индийском океане в 2004 году, обрушившись на Индонезию и еще более чем на десяток стран Южной и Юго-Восточной Азии. Огромные волны прошли до четырех километров суши. По некоторым данным, в результате цунами погибли около 230 тысяч человек, тысячи людей пропали без вести.