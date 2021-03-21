Путин и Шойгу катаются на вездеходе по тайге в Сибири Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и глава Минобороны страны Сергей Шойгу проводят эти выходные в одном из регионов Сибири. В тайге глава государства и министр катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки, сообщил в воскресенье, 21 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе. В ближайшее время пресс-служба президента опубликует видеокадры и фотографии из этой поездки. Путин вместе с Шойгу катаются на вездеходе, а также совершают пешие прогулки по сибирской тайге, - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Сообщается, что министр обороны также показал главе государства свою мастерскую, где он занимается изготовлением различных поделок из сухой древесины.

Ранее официальный представитель Кремля подтверждал, что Владимир Путин проведет эти выходные 20 и 21 марта в Сибири. Дмитрий Песков отметил, что президент остаётся верен своим предпочтениям и любви к российской географии, в сибирской тайге глава государства ранее уже проводил редкие дни отдыха.