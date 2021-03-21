Путин: возвращение Крыма в Россию говорит об укреплении государства Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что восстановление России как единого централизованного государства ключевой вехой последних двух десятилетий. Возвращение Крыма в состав РФ глава государства назвал историческим событием, которое свидетельствует об укреплении государства.

- К несчастью, в конце 90-х мы подошли к очень опасной черте, за которой нас могло ожидать все что угодно. Но мы благодаря терпению, мужеству нашего народа смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику. Что касается возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань, то это очень яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри, - подчеркнул глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам Владимира Путина, экономические показатели 20-летней давности кардинально отличаются от нынешних. В первую очередь, отметил президент, речь идет о восстановлении социальной сферы, доходов, и благополучия граждан.

Ранее Владимир Путин поздравил крымчан с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Глава государства на концерте в честь годовщины вхождения Крыма в состав России в заявил, что Крым - святая земля для России.