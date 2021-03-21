Видео задержания губернатора Пензенской области Белозерцева показал СК

Главу Пензенской области задержали Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Следственный комитет России задержал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также Бориса Шпигеля и других лиц в рамках уголовного дела о взятке. В воскресенье, 21 марта, на своей странице на YouTube СК России опубликовал видео задержания главы региона и его соучастников.

Напомним, губернатора Ивана Белозерцева подозревают в получении крупной взятки. По данным правоохранительного органа, в январе-сентябре минувшего 2020 года глава региона получил от Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его жены и главы организации «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей.

Взятки передали губернаторы за предоставление компании конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, а также закупках за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения субъекта России.

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса страны. Следователи провели обыски в квартирах и на рабочих местах задержанных соучастников преступления.

В скором времени задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу

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