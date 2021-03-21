Панда напала на сотрудника зоопарка в Бельгии и ранила его Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большая панда напала на сотрудника в бельгийском зоопарке Pairi Daiza. Животное ранило мужчину, однако его жизни ничего не угрожает, сообщила в воскресенье, 21 марта, пресс-служба организации.

Раненый сотрудник много лет ухаживал за животными, в том числе и за большой четырехлетней пандой Тиан Бао. Однако в этот раз что-то пошло не по плану: панда напала на мужчину, травмировав ему руку и ногу.

- Быстрое вмешательство сотрудников и посетителей, находившихся рядом, позволило отогнать животное, не причинив ему вреда. Пострадавшему сотруднику зоопарка оказали необходимую медицинскую помощь на месте, затем его отвезли в больницу, - говорится в сообщении зоопарка.

Специалисты организации и ее руководство теперь выясняет обстоятельства происшествия. В соответствии с внутренними правилами Pairi Daiza, сотрудникам запрещен прямой контакт с пандами, достигшими двухлетнего возраста, вес которых превышает 70 килограммов. Дело в том, что взрослые панды не приемлют вторжение на свою территорию. Отмечается, что пострадавший сотрудник много лет занимался большими пандами и знал все меры безопасности.