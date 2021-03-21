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В мире21 марта 2021 15:24

В Германии планируют продлить ограничения из-за коронавируса

Немецкие компании обяжут еженедельно предоставлять своим работникам два экспресс-теста, уверяет таблоид Bild
Антон Беспамятных
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Ангела Меркель планирует продлить ограничительные меры из-за коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить ограничительные меры, введенные в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на попавший к ним распоряжение проект документа, который канцлер обсудит с главами регионов в понедельник, 22 марта. Согласно материалам, ограничения сохранятся в апреле, но точные даты не приводятся. Также немецкие компании обяжут каждую неделю предоставлять работникам два экспресс-теста на коронавирус. В тексте документа указано, что послабление ограничений зависит от "последовательного тестирования граждан".

Ранее в Германии 12 полицейских пострадали во время акций протеста против ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что в общей сложности за день было зафиксировано 47 правонарушений, в том числе девять случаев нападения на стражей порядка, а также семь эпизодов оскорблений полицейских, у двух демонстрантов было изъято оружие.

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