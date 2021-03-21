Глава МИД Венгрии призвал не связывать вопрос вакцины с политическими идеологиями

В МИД Венгрии призвали не связывать вопрос вакцины с идеалогией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопрос вакцины не имеет отношения к идеологии страны, так как речь идет о жизнях людей.

- Я не врач и не вирусолог, я просто экономист и имею дело с политикой. Всеми вопросами пусть лучше занимаются специалисты. И венгерские специалисты — венгерский национальный регулятор — одобрили разрешение экстренного применения "Спутника V", поэтому беспокоиться мне было не о чем, — заявил венгерский министр в интервью RT.

По мнению Сийярто, правительства нескольких стран Европы допустили ошибку, придав вопросу вакцины идеологический характер. Он добавил, что сейчас растет число лидеров Западной Европы, которые выступают за добавление "Спутника V" в список одобренных вакцин.

Ранее несколько шведских компаний сообщили о готовности производить вакцину "Спутник V". С таким заявлением они выступили после того, как власти страны поручили Агентству по инновациям Vinnova изучить возможность организации производства препаратов для профилактики заболевания COVID-19 на территории Швеции.