Власти Чехии намерены продлить режим ЧС до 11 апреля 2021 года

Власти Чехии планируют продлить режим ЧС до 11 апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешское правительство из-за пандемии коронавируса намерено продлить режим ЧС, который действует в республике с 5 октября 2020 года до 11 апреля. Об этом рассказал первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек.

- Режим ЧС необходимо продлить минимально до 11 апреля. Члены правительства по данному вопросу пришли к согласию, — приводит слова Гамачека ТАСС.

Решение о продлении режима ЧС чешский кабмин примет на ближайшем заседании, после чего обратится в нижнюю палату парламента с предложением утвердить его.

Гамачек рассказал, что введенные жесткие ограничения дают ожидаемый эффект — суточный показатель заражаемости по стране постепенно снижается. Однако пока рано говорить о смягчении мер.

Ранее появилась информация, что власти Германии хотят продлить ограничения из-за коронавируса. Согласно проекту документа, ограничения сохранятся в апреле, но точные даты не приводятся. Также немецкие компании обяжут каждую неделю предоставлять работникам два экспресс-теста на коронавирус.